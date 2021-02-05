В пансионатах для ветеранов труда и интернатах Москвы завершилась вакцинация от COVID-19

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса завершилась в столичных пансионатах для ветеранов труда и 20 домах-интернатах. Всего двумя компонентами привились 93% постояльцев учреждений, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве работают 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию. Сегодня мы завершили этот процесс, всего привито более 9 тыс. проживающих - это 93% от всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации", - сказала Ракова.

Она добавила, что каждый этап вакцинации предварял обязательный врачебный осмотр. Самому старшему ветерану, пожелавшему привиться, недавно исполнилось 104 года, еще девять пенсионеров - старше 100 лет, около 338 человек - 90 лет. Все они чувствуют себя хорошо.

Ракова отметила, что в столице проживают более 3 млн человек пенсионного возраста, защитить старшее поколение стало общей обязанностью.

Медработники интернатов и пансионатов следят за самочувствием постояльцев. Среди сделавших прививку в этих учреждениях за 60-летний рубеж перешагнули более 4,4 тыс. человек. Побочные эффекты были отмечены только у 1,9% из 9 тыс. привитых, чаще всего наблюдались незначительное повышение температуры или болезненность в месте укола.