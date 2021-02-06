В Москве температуру в системе отопления повысили до максимума из-за морозов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Температуру в городской системе отопления в Москве подняли до максимума из-за сильных морозов. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Согласно данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе ожидаются морозы до 27 градусов. Резкое похолодание - до минус 25-27 градусов - ожидается в ночь на вторник. Днем температура воздуха не неделе составит 10-18 градусов мороза. Самым холодным днем на следующей неделе будет четверг, 18 февраля.

"На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она достигает максимального значения - 130 градусов", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - добавил заммэра.