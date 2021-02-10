Вакцинацию от коронавируса в Москве организуют еще в трех торговых центрах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в трех торговых центрах Москвы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Сделать прививку против COVID-19 теперь можно в торговых центрах "Калужский", "Щелковский" и "Водный", - говорится в сообщении.

"Выездные бригады, работающие в торговых центрах "Океания" и "Город", уже начали вакцинировать вторым компонентом препарата тех, кто ранее сделал прививку в этих точках. Вакцинация первым компонентом в них завершена. Начиная со следующей недели в торговых центрах "Саларис" и "Л-153" также будет проводиться вакцинация только вторым компонентом вакцины", - добавила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в публикации.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.