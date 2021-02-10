В Новой Москве протестируют городской сервис "транспорт по требованию"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в первом полугодии 2021 года смогут опробовать новый городской сервис перевозок "транспорт по требованию". Сделав заказ через мобильное приложение, пользователи сервиса смогут проехать по построенному маршруту на небольшом автобусе, сообщил в среду замммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Большие города сегодня запускают "транспорт-по-требованию". Сервис есть в Лондоне (Dial-a-Ride), Берлине (BerlKönig), Дубае (Bus on Demand), Нью-Йорке (Via). То есть в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту есть и сервис персонализированных перевозок. <...> Мы планируем запустить подобный проект в тестовом режиме в ТиНАО уже в первом полугодии 2021 года совместно с ПАО "Камаз ", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По его словам, данная система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Заммэра также сообщил, что в Москве планируется протестировать все возможности перевозок по требованию, проанализировать спрос и учесть пожелания москвичей. Затем будет рассмотрена возможность запуска таких перевозок для школьников. Данный сервис предусмотрен как часть развития приложения MaaS для планирования поездок по Москве.

Как пользоваться сервисом

"Вы скачиваете приложение (у нас это будет "Московский транспорт"), указываете откуда и куда поедете. Узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус, и когда вы приедет в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе", - сообщил он.

Ликсутов уточнил, оплата таких поездок происходит заранее и только через мобильное приложение, водитель не будет принимать деньги. Он подчеркнул, что цена такой поездки будет значительно дешевле такси.

"Поездка будет отвечать следующим критериям: автобусы преимущественно средней вместимости, (на первом этапе допустима и малая), в среднем 8-16 посадочных мест; ждать транспорт не придется более 30 минут, но это и не такси; остановка не дальше 500 м от вас; гарантированное время поездки - если система указала, что вам ехать 20 минут, то водителю автобуса перестают передавать заказы, которые могут увеличить время в пути", - сообщил Ликсутов.

По его словам, новый транспорт - не замена наземного транспорта, а дополнение к магистральным маршрутам, метро и Московским центральным диаметрам. Это городской сервис, наряду с велопрокатом, каршерингом и такси. Часто такой сервис применяют для перевозок школьников и маломобильных жителей.

