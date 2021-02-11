В Москве с 12 по 15 февраля проведут забег в честь Дня всех влюбленных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Команда Бегового сообщества в Москве с 12 по 15 февраля организует забег в честь Дня всех влюбленных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организаторов мероприятия.

"С 12 по 15 февраля 2021 года пройдет первый виртуальный забег Бегового сообщества. Все желающие смогут выразить свою любовь в километрах и принять участие в забеге из любой точки мира. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти бесплатную онлайн-регистрацию на сайте, распечатать сертификат", - рассказал собеседник агентства.

По словам организаторов, бегунов ждут две дистанции: 7 и 14 км.

"Каждый бегун сможет сам выбрать маршрут, который он захочет преодолеть в честь праздника. Забег можно провести по набережным, в парках или где больше нравится. К участию приглашаются не только жители Москвы, но также поучаствовать смогут все желающие из других городов", - отметил собеседник.

Онлайн-регистрация на забег будет открыта до 11:59 15 февраля. Участвовать могут все желающие от 14 лет. Все подробную информацию можно посмотреть на сайте забега.