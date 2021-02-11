Строительство Северного обхода Лобни началось в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Строительство новой дороги - Северного обхода Лобни - началось в Московской области. Протяженность нового дорожного объекта составит около 8 км, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У нас в Подмосковье задача - строить досрочно. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная. В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет. Поэтому трудитесь ударно, мы будем на вас надеяться", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который обратился к строителям во время церемонии начала строительных работ.

Ранее власти Московской области планировали начать строительство путепровода в рамках Северного обхода Лобни в октябре 2020 года.

Отмечается, что строительство объекта будет реализовано в три этапа. На первом построят путепровод через Савеловское направление МЖД, открыть его планируют в конце 2022 года. Это позволит избавить жителей от пробок на переездах по улицам Ленина и Батарейная. На следующих этапах построят развязку на Рогачевском и Дмитровском шоссе, эстакаду - съезд к аэропорту Шереметьево, а также реконструируют около 2,5 км Дмитровского шоссе, расширят Северный обход Лобни до шести полос. Полное завершение работ запланировано на 2025 год.

Работы ведутся в рамках президентского проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как ранее сообщала пресс-служба регионального Минтранса, дорога разгрузит улично-дорожную сеть Лобни, а также позволит транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.