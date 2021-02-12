Власти Москвы планируют создать более 80 парков в ТиНАО к 2035 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Дополнительно 86 парков создадут в Новой Москве к 2035 году. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В Троицком и Новомосковском административных округах к 2035 году появятся 86 парков. Общая площадь зеленых зон отдыха составит порядка 12 тыс. га. Сейчас ведутся работы по созданию восьми парков. Часть из них откроют уже в текущем году. Они будут представлять собой благоустроенные территории с детскими и спортивными площадками, удобными лавочками и современным освещением. Всего с момента присоединения новых территорий к Москве было благоустроено и открыто 19 парков", - говорится в сообщении.

Средства на обустройство большинства зеленых зон в ТиНАО выделяют из городского бюджета и бюджетов поселений. Часть проектов финансируют девелоперы.

"ТиНАО обладает колоссальным рекреационным потенциалом. При разработке схем территориального планирования и генплана особое внимание было уделено вопросу появления большого количества разнообразных парков. Для каждого из них разрабатывают свою оригинальную концепцию. Так, в округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки. А также приводят в порядок территории старинных усадеб", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Появление красивых и комфортных парков, а также рекреационных зон в Троицком и Новомосковском административных округах - часть генерального плана развития столицы.