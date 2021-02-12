Проекты правительства Москвы отметили на конкурсах "Золотой сайт" и "Золотое приложение"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Шесть проектов правительства Москвы получили награды конкурсов "Золотой сайт" и "Золотое приложение", в том числе призами были отмечены портал mos.ru, мобильное приложение "Моя Москва" и портал "Московский инновационный кластер". Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице прошла церемония награждения победителей конкурсов "Золотой сайт" и "Золотое приложение". В числе лучших интернет-проектов Рунета 2020 года - шесть проектов правительства Москвы", - говорится в сообщении.

Первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей" занял портал поставщиков. Портал "Узнай Москву" занял второе место в номинации "Сервис, культурно-архитектурный городской проект". Мобильное приложение "Моя Москва", в котором доступны самые востребованные городские услуги и сервисы, также стало серебряным призером конкурса в номинации "Коронавирус".

Обладателями специальных призов стали еще три проекта правительства Москвы - портал mos.ru в номинации "Сайт государственного проекта", проект "Московский инновационный кластер" в номинации "Лучший usability / UX" и инвестиционный портал Москвы в номинации "Сайт поддержки бизнеса и инвестиций".

Конкурс "Золотой сайт" проводится с 1997 года, это старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. Организатором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В 2014 году конкурс перезапустили. С 2017 года РАЭК проводит одновременно два конкурса - "Золотой сайт" и "Золотое приложение".