В Москве из-за снегопада ходит с задержками наземный транспорт

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Снегопад не повлиял на работу Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также открытых участков линий метро, есть небольшие задержки в движении наземного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Некоторый наземный транспорт ходит с незначительными задержками - для вас мы запустили 180 дополнительных единиц наземки, чтобы вы могли вовремя добраться в любую точку города", - говорится в сообщении.

Жителям Москвы рекомендовали оставаться дома, а в городе пользоваться общественным транспортом.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в Москве ожидаются облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 19 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с.