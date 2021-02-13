На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 40 точек обогрева и питания для водителей будет установлено в ближайшие часы на всем протяжении МКАД, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей", - сказал Бирюков.

По его словам, всего будет установлено более 40 точек, где можно погреться и перекусить, возле них поставят передвижные туалетные кабины.

Также заммэра призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. "В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что на МКАД и в ТиНАО продолжают дежурить тягачи, которые оказывают помощь водителям фур.