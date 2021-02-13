Движение по МКАД периодически перекрывается для обеспечения прохода уборочной техники

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Автоинспекторы периодически перекрывают движение по МКАД для общественного и личного транспорта, чтобы пропустить снегоуборочную технику. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Обращаем внимание автомобилистов, что периодически перекрывается движение по МКАД для прохода уборочной техники", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"Движение в городе все еще сложное. Просим отложить поездки на автомобилях, чтобы город убрали быстрее", - заключается в публикации.