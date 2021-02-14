Из-за ДТП на МКАД перекрыто четыре полосы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре полосы перекрыты на внешней стороне 38-го км МКАД из-за ДТП с участием трех автомобилей, в котором, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне 38-го км МКАД в районе улицы Павла Фитина перекрыто четыре полосы. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в публикации.

Детали произошедшего уточняются, сообщили в департаменте.