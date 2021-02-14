В Москве переименовали станцию метро "Люблино" в честь Дня всех влюбленных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Станцию московского метрополитена "Люблино" переименовали во "Влюблино" в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во всех кассах, которые находятся внутри Кольцевой линии столичного метрополитена, 14 февраля можно будет приобрести тематические карты "Тройка" в честь Дня всех влюбленных.