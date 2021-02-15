В Москве в понедельник ожидаются переменная облачность и до 15 градусов мороза

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от 15 до 13 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 26 градусов. Ветер северо-западный, западный, 8 м/с. Атмосферное давление - около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник термометры покажут от 17 до 12 градусов мороза. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 29 градусов.

На 15 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности в связи с низкой температурой воздуха.