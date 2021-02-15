Московскую программу тестирования инноваций отметили на конкурсе Quality Innovation Award

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Программа "Московская инновационная экосистема" стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории "Инновации в государственном секторе", сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

Проект позволяет разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок, а органам власти и потенциальным заказчикам - анализировать их эффективность.

"Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории. Только в прошлом году нам поступило больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов", - приводятся на портале слова вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.

Среди протестированных проектов - беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании, приложение для посетителей музеев, позволяющее загружать информацию об экспонатах на смартфон.

В рамках программы специалисты выбирают наиболее перспективные и актуальные разработки. После этого подбирается необходимая для их испытания площадка. "Благодаря "Московской инновационной экосистеме" российская столица - один из самых активных городов по количеству тестируемых инноваций. Сегодня в программе участвуют более 100 государственных и коммерческих площадок. В их числе банки, торговые сети, операторы связи, производственные предприятия, медицинские учреждения, вузы, IT-корпорации и другие организации", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого также приведены на портале.

Во время тестирования разработчики получают экспертную поддержку, доступ к инфраструктуре, а также рекомендации по адаптации продукта под конкретного клиента.

"Проект позволяет изучать российские и международные практики в сфере умных городов и госуправления, анализировать влияние тех или иных технологий на качество жизни в городе. В рамках пилотирования проектов оценивается в том числе практическая польза новых решений для жителей", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

О конкурсе и программе

Конкурс Quality Innovation Award проводится с 2007 года Финской ассоциацией качества совместно с партнерскими организациями из России, Китая, Чехии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Латвии, Литвы, Сербии, Испании, Швеции и других стран. В 2020 году на премию было представлено более 400 инноваций, 25 из них отмечены наградами.

Оператором программы пилотного тестирования инноваций выступает Агентство инноваций Москвы. Оно объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями, чтобы они могли совместно создавать, тестировать и внедрять инновационные решения.