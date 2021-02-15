Власти Москвы заявили, что после метели улучшилось качество воздуха

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Метель в Москве помогла улучшить качество воздуха. В частности, значительно снизились концентрации загрязняющих веществ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Столица пережила рекордный снегопад. Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха - мощный циклон, выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ. Среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота - в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 3 раза, РМ2,5 в - 2,5 раза", - рассказал собеседник агентства.

В Москве в минувший четверг начался сильный снегопад. За ночь с 11 на 12 февраля выпало более 70% месячной нормы осадков - до 24 мм. На утро 13 февраля высота снежного покрова на метеостанции составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям. Рекорд для этой даты - 60 см.