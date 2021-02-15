Власти Москвы заявили, что коммунальщики очистят город от снега к выходным

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уборка выпавшего в Москве снега займет четыре дня. Уже вывезено порядка 10 млн куб. м снега, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С начала снегопада в городе перемещено приблизительно около 10 млн куб. м. <...> Наша задача сейчас - в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей городской территории. Все временные места складирования вдоль дорог, их в обязательном порядке убрать", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что особенное внимание коммунальщики уделяют Центральному округу, где приходится снег из маленьких дворов вывозить, так как его некуда складывать. Также специалисты счищают снег с двускатных крыш, где такой же его объем, как и на дорогах. "Очень сложная работа. Поэтому по Центральному округу были привлечены дополнительные силы наших городских инженерных компаний, и специалисты работают на очистке центральных улиц, переулков. Иногда бывают и неудобства, приходится закрывать ту или иную улицу, но с этим надо смириться, потому что 3-4 часа закрыта улица, переулок, а затем она очищена, и транспорт по ней может продвигаться", - пояснил заммэра.

Число задействованных рабочих

Заммэра добавил, что сотрудников коммунальных служб в Москве достаточно для того, чтобы очистить город от снега. В настоящее время в уборке улиц суммарно задействованы 116 тыс. человек.

"Я скажу, что нет. Я привел цифру - 80 тыс. человек - рабочих ручной уборки задействовано. Плюс давайте добавим механизаторов на каждую единицу техники, в две смены она работает - еще три десятка. Суммарно 116 тыс. человек, все вместе работают на очистке дворов, улиц тротуаров. И говорить о том, что дефицит, - я бы этого не сказал", - ответил Бирюков на вопрос о недостатке рабочей силы, в том числе иностранных граждан, для уборки снега в столице.

Он подчеркнул, что в Москве достаточно сотрудников коммунальных служб для уборки территории города. "Мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью. А городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал он.

Чистка кровель

Более 260 объектов в Москве считаются особо подверженными риску обрушения, если с них своевременно не убрать снег, подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.