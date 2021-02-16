На соискание архитектурной премии Москвы подали 140 заявок

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число заявленных проектов на премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства выросло на 32% по сравнению с прошлым годом и достигло 140 заявок. Увеличился и спектр поданных работ: среди них не только крупные здания городского и федерального уровня, но и локальные объекты районного значения, сообщил ТАСС во вторник председатель жюри премии, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы привыкли оценивать крупные статусные проекты, они действительно много значат для столицы и ее имиджа. Но лицо города формируется и локальными проектами, районными станциями метро и МЦК, малыми формами. Мы уходим от моноцентричной модели города и работаем над тем, чтобы районы, которые принято называть спальными, были украшены качественной интересной архитектурой, обрастали своими памятниками и точками притяжения. Незначительных проектов не бывает, и я рад, что год за годом мы видим не только рост числа заявок, но и диверсификацию проектов, а также повышение их качества", - сказал Кузнецов.

По его словам, в этом году на фоне таких масштабных проектов как многофункциональный комплекс зданий Национального космического центра на Филевском бульваре, четвертая часть заявок приходится на проекты социальной инфраструктуры. Это не только детские сады, школы и больницы, но и спортивные центры для профессионалов и любителей, дома культуры, которые после открытия должны стать полноценными точками притяжения для жителей. 14% заявок приходится на проекты реновации, расположенные в 13 районах Москвы - в Головинском, Лефортово, Донском, Бутырском и других.

Значительная доля заявок приходится на станции московского метрополитена, впервые на премию представлены проекты мостов. По оценкам экспертов, это направление архитектурного проектирования востребовано во всем мире, а в Москве у него большое будущее.

По словам члена жюри премии, директора Музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизаветы Лихачевой, архитектурная премия Москвы крайне важна для процессов, формирующих архитектурную среду Москвы, а значит - и России, поскольку Москва - один из драйверов развития современной отечественной архитектуры.

"Помимо того, что к проекту привлекается самый широкий круг экспертов, у премии отсутствует возрастной ценз. А значит, архитектор любого возраста может принять в ней участие. Это прекрасная поддержка молодых специалистов. Премия города Москвы выступает одним из значимых факторов, влияющих на облик российской архитектуры в целом", - сказала в беседе с ТАСС Лихачева.

О премии

Как уточнили в пресс-службе Москомархитерктуры, на премию может быть представлен любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) в 2020 году. Голосование проходит в два этапа. В марте будет объявлен список номинантов Архитектурной премии Москвы - 2021, а оглашение победителей традиционно будет приурочено ко Дню архитектора.

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году при поддержке мэра Сергея Собянина. Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве. До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты года в рамках "Премии Архитектурного совета Москвы".