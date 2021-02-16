Новый цифровой помощник появился для опроса жителей Москвы перед посещением врача

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чат-бот на базе искусственного интеллекта заработал в Москве, он поможет врачам поликлиник собирать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать новые медицинские сервисы, облегчающие работу врачей. Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника - чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС. Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению. Важно, что непосредственно на приеме медик сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Уточняется, что чат-бот интегрирован с сервисами ЕМИАС. После того как пациент запишется на прием, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пользователь вручную в свободной форме указывает свои жалобы, а затем дает ответы на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.

Чат-бота обучали, используя данные обезличенных электронных карт пациентов, а также информацию из открытых справочников и баз данных по медицине. Привлекали и практикующих врачей - они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и давали обратную связь. Чат-бот разработан в партнерстве с медицинской компанией "Доктор рядом".

"Внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения в Москве реализуется совместно департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий. Это помогло столице справиться с вызовами пандемии COVID-19", - добавляется в материале.

Так, единая цифровая платформа обеспечила преемственность и непрерывность ведения пациента на всех этапах. Сегодня она охватывает не только заболевших коронавирусом, но и контактных с ними лиц, людей, прошедших вакцинацию, а также тех, у кого выявлен иммунный статус.