Московский планетарий возобновил групповые экскурсии для школьников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Групповые экскурсии для школьников возобновили в Московском планетарии с 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.

"Мы рады сообщить о возобновлении экскурсионной программы "Звездный классик" по музею Урании для школьников. Максимальное количество каждой группы 15 человек. Мы напоминаем, что специалист планетария будет проводить экскурсию в маске и перчатках, все посетители также должны находиться в масках", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что экскурсию можно оплатить на сайте как на выходные, так и на будние дни.

"Для этого нужно выбрать дату, удобное для вас время и сразу с экскурсией оплатить необходимое количество билетов. Экскурсия по залам Урании - это прекрасное начало посещения звездного дома, которое подготавливает и погружает наших гостей в загадочный мир астрономии и космоса", - пояснили в пресс-службе.

На экскурсии "Звездный классик" посетители познакомятся с самыми интересными страницами истории старейшего в России Московского планетария. В экспозиции представлены фотографии, документы, книги и оборудование, которые иллюстрируют различные исторические факты и события начиная с 1929 года до наших дней.

На втором этаже музея представлены глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры, полусферы всех планет Солнечной системы, обширная коллекция образцов неземного вещества. В коллекции представлено более сотни метеоритов.