Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД опаздывают из-за остановки одного состава

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько поездов на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за вынужденной остановки одного поезда. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Из-за вынужденной остановки ранним утром электрички на станции Столбовая в пути задерживаются несколько пригородных поездов Курского направления и МЦД-2. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее ввести движение в график", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), также на Курском направлении в сторону Москвы задерживаются дальние электропоезда из-за данной незапланированной остановки поезда на участке Чехов - Столбовая, который уже отправился. "Возможны точечные корректировки графика", - сказали в ЦППК.