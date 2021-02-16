Агрегаторы объяснили повышенную стоимость поездок на такси в выходные в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие агрегаторы такси - компании "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett объяснили стоимость поездок в выходные в Москве увеличением времени, которое проводилось в пути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что сами тарифы - стоимость 1 км и 1 минуты - не менялись. "Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки - на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду", - сообщили в компании, уточнив, что на цену влияет и спрос на такси, который в прошлые выходные был значительно выше.

По данным "Яндекса", каждый пятый таксист не вышел на смену и не смог брать заказы во время снегопада. "По разным причинам - не смогли откопать машину, не завелись, не смогли выехать со двора. А те, кто смог продраться сквозь метель, выполняли заказы дольше обычного, на 5 км дороги уходило 10-20 минут. Рекордные пробки и на этом фоне рекордный для Москвы спрос. Мы со своей стороны предупреждали пользователей и предлагали им либо оставаться дома, либо пересесть на метро", - добавили там.

Динамическое ценообразование

В "Ситимобил" объяснили, что стоимость поездок на такси данного агрегатора формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и даже погоду. "Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов - удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии <...> Иногда, в силу погодных условий или других причин, происходят резкие скачки спроса. Так, во время последнего снегопада в Москве спрос на услуги такси вырос в три раза", - сообщили в компании, уточнив, что во вторник по-прежнему наблюдается более высокий спрос по сравнению с прошлой неделей.

Также в "Ситимобил" сообщили, что в то же время водителей стало меньше на 32% из-за того, что некоторые из них решили не использовать свое авто в сложных погодных условиях. "Из-за плохих дорожных условий средняя продолжительность поездок выросла на 17%. Мы считаем, что водитель за более долгую поездку должен получать более высокое вознаграждение", - добавили в компании.

Принцип маркетплейса

По словам гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского, агрегаторы такси работают по принципу маркетплейса, где тариф зависит от спроса и предложения. "Цены на поездки формируются по динамическому принципу и зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов. Из-за сильного снегопада и заснеженных дорог в работе водителей такси появились дополнительные сложности, что также повлияло на среднее время ожидания и стоимость поездок. В подобных ситуациях мы дополнительно уведомляем и стимулируем водителей, которые работают с Gett, отправляться в те точки города, где наблюдается нехватка свободных машин", - сказал он.

Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля - в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны, рассказал ТАСС председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. В ФАС сообщили, что ведомство пока не получало обращений от общественных объединений с просьбой проверить агрегаторы такси на предмет необоснованного роста цен в период снегопадов в Москве и других российских регионах.