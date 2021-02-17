Не менее 40 проектов испытают в Москве по программе тестирования инноваций в 2021 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Не менее 40 технологичных решений испытают в этом году в Москве по программе тестирования инноваций, сообщает в среду официальный портал мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений с 2019 года. Благодаря ей стартапы и уже состоявшиеся наукоемкие компании имеют возможность испытать свою продукцию на подходящих городских или коммерческих площадках. Это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы своих разработок и усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителей.

"С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Присоединиться к программе пилотного тестирования инновационных решений можно на сайте Московского инновационного кластера, оставив заявку на участие с описанием проекта. После ее подтверждения и встречи предпринимателя с представителями площадки, на которой предстоит испытать новое решение, стороны должны определить методику тестирования и оценки его результатов, подготовить документацию и подписать итоговое соглашение, уточнили на портале.