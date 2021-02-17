Более 555 тыс. человек привились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 555 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве, записались на вакцинацию в ближайшее время более 60 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели", - сказала Ракова.

По ее словам, в связи с этим было принято решение расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". Вакцинация бесплатная и без предварительной записи.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на прививку в поликлиники организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.