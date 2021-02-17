Учебный комплекс на 800 мест построят в районе Щукино в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Четырехэтажный учебный комплекс на 800 мест и площадью более 13 тыс. кв. м построят по индивидуальному архитектурному проекту в районе Щукино в Москве. В здании оборудуют учебные кабинеты, игровые комнаты, лаборатории и мастерские, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Новая школа рассчитана на 800 учеников. Учебное учреждение расположится в жилом квартале "Октябрьское поле" в районе Щукино. Его построят за счет инвестора. Для учеников начальной школы предусмотрено 12 учебных кабинетов, два кабинета иностранного языка, игровые комнаты. Также у младшеклассников будет отдельный гардероб, кроме того, в этой части здания будут находиться кабинет логопеда, студия хореографии, учительская и административные помещения", - говорится в сообщении.

Для учеников средней школы и старшеклассников оборудуют 18 универсальных кабинетов, кабинеты для занятий информатикой, музыкой и изобразительным искусством. Также в здании появятся помещения для изучения естественных наук и иностранного языка. Кабинеты физики и биологии будут совмещены с зонами практических занятий, а для кабинета химии запроектированы отдельный практикум и лаборантские.

"Для уроков физкультуры предусмотрен спортивный зал с раздевалками, тренерской и инвентарной. Также в школе появится актовый зал с артистическими и кладовыми помещениями. Для детей и учителей будет оборудована библиотека с читальным залом и медиатекой, а для обеспечения питанием запроектирована столовая с обеденным залом", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Он отметил, что предусмотрено устройство пяти площадок для подвижных игр, а также площадки для прыжков в длину, беговой дорожки и площадки для игры в футбол. Благоустройство территории предполагает размещение мест для отдыха, малых архитектурных форм, разбивку газонов и высадку зеленых насаждений.

На портале сообщается, что в составе медицинского блока в корпусе появится кабинет врача, процедурная, прививочная, санузел, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря. Также будут полностью обустроены пути движения маломобильных посетителей по всему зданию и во все учебные помещения.