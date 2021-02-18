Движение по Дмитровскому шоссе из Москвы в сторону области затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение по Дмитровскому шоссе из Москвы в сторону области затруднено из-за аварии на его пересечении с Бескудниковским бульваром. В этом районе задерживаются электробусы и автобусы, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за ДТП на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону области", - говорится в публикации.

Там уточняется, что задерживаются автобусы и электробусы № т36, т47, т56, т78, 179, 194, 215, 563, 591, 763 и 994. "Маршруты временно изменены, будьте внимательны", - заключается в посте.