Движение по Дмитровскому шоссе восстановили

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение по Дмитровскому шоссе из Москвы в сторону области восстановлено после аварии на его пересечении с Бескудниковским бульваром, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение транспорта на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее из-за ДТП на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара было затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону области, а также задерживались автобусы и электробусы № т36, т47, т56, т78, 179, 194, 215, 563, 591, 763 и 994.