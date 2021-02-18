{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по Дмитровскому шоссе восстановили

Ранее на пересечении шоссе с Бескудниковским бульваром произошла авария

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение по Дмитровскому шоссе из Москвы в сторону области восстановлено после аварии на его пересечении с Бескудниковским бульваром, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение транспорта на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее из-за ДТП на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара было затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону области, а также задерживались автобусы и электробусы № т36, т47, т56, т78, 179, 194, 215, 563, 591, 763 и 994.

Теги
Россия
Эксперты назвали среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве
Средняя цена составила 9 млн рублей
Читать полностью