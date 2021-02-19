Собянин заявил, что центральные улицы Москвы убираются особенно тщательно

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы стараются не оставлять снег на центральных улицах Москвы ввиду отсутствия свободных для этого территорий во дворах и на проезжей части. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы стараемся не оставлять на улицах снег, особенно центральные части города. Просто его негде оставлять, между домами нет такого пространства, где мы можем это складировать. Поэтому все, что мы временно даже складируем, постепенно вывозится, освобождается проезжая часть улиц полностью, расчищаются дворовые территории и так далее", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Снегопад в Москве начался во второй половине дня 11 февраля и закончился к полуночи 14 февраля. За субботу выпало рекордное количество осадков - 17,6 мм, а высота снега выросла до 59 см.