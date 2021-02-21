{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли от коронавируса 52 человека. Это минимум с 31 октября

При этом в городе зафиксировали 1 602 новых случаев заражения
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 52, это минимум с 31 октября. Всего с начала пандемии зарегистрирован 14 741 летальный исход, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

При этом за сутки в городе выявили 1 602 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в городе зафиксировали 967 834 инфицированных. 

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 623 заболевших.

Были выписаны по выздоровлению 1 807 пациентов. За все время в столице выздоровели 884 615 человек. Сейчас продолжают лечение 68 478 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Частный дом и машина загорелись в СНТ в Новой Москве
По словам источника в экстренных службах, в результате пожара произошло обрушение дома и пострадал один человек
Читать полностью