В Москве за сутки умерли от коронавируса 52 человека. Это минимум с 31 октября

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 52, это минимум с 31 октября. Всего с начала пандемии зарегистрирован 14 741 летальный исход, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

При этом за сутки в городе выявили 1 602 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в городе зафиксировали 967 834 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 623 заболевших.

Были выписаны по выздоровлению 1 807 пациентов. За все время в столице выздоровели 884 615 человек. Сейчас продолжают лечение 68 478 человек.