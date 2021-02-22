В Москве 2 марта откроют памятный знак дивизии народного ополчения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Открытие памятного знака 18-й дивизии Московского народного ополчения состоится в Москве 2 марта на Ленинградском проспекте, сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в Twitter.

"2 марта в столице на Ленинградском проспекте, 27, откроется памятный знак 18-й дивизии Московского народного ополчения. Тема Великой Отечественной войны и защитников Родины - священна для нашего народа. Для столицы история ополчения - личная гордость, боль и память", - написал Шапошников. По его словам, цель программы "Памяти Московского народного ополчения" - координация работы по увековечению памяти о бойцах ополчения.

Патриотическая программа разработана по инициативе Московской городской думы. Она включает памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении. В реализации мероприятий участвуют ветеранские и общественные организации, районные молодежные палаты города Москвы и Молодежной палаты при Мосгордуме.

Первая межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная народному ополчению Москвы, состоялась 19 октября 2017 года. С тех пор издан цикл книг о ополчении, подготовленный при участии историков Государственного музея обороны Москвы. Во взаимодействии со Смоленской облдумой на Богородицком поле состоялась торжественная закладка аллеи "Парк памяти защитников Москвы. Вязьма. Октябрь 1941 года". Для московских школьников в перечень вопросов международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" были включены темы по истории дивизий Московского народного ополчения.

На 2021 год приходятся две ключевые памятные даты - 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. В июне 1941 года всего за 5 дней в ряды ополчения на защиту столицы встали 120 тыс. человек - рабочие и школьники, писатели и ученые, музыканты и учителя. "Писательские роты" и "актерские батальоны" рыли окопы и противотанковые рвы на подступах к столице, устанавливали надолбы на танкоопасном Можайском направлении. В рамках программы "Памяти Московского народного ополчения" в юбилейный год памятники сразу трем ополченческим дивизиям - 6, 18, 21-й - воздвигаются в Екатерининском парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах. Народное ополчение представляло одну из наиболее массовых форм участия советских людей в вооруженной борьбе с немецкими захватчиками. Оно отражало патриотизм советского народа, волю защитить свою землю. И главная задача проекта "Памяти Московского народного ополчения" - собрать и сохранить информацию о ветеранах-победителях. По данным на конец года, в столице проживало 1 145 участников обороны Москвы и 35 047 тружеников тыла.