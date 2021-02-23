В "Московской электронной школе" появились тематические экскурсии и рассказы к 23 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Виртуальные экскурсии, рассказы о героях страны и историческая викторина появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) в честь Дня защитника Отечества. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ко Дню защитника Отечества для школьников сотрудники Института содержания, методов и технологий образования Московского государственного педагогического университета подготовили подборку образовательных сценариев и приложений. Их можно найти в библиотеке "Московской электронной школы". В нее вошли виртуальные экскурсии, рассказы о героях страны и викторина. С их помощью ребята не только вспомнят о важных исторических событиях, но и познакомятся с жизнью и подвигами героев Отечества", - говорится в сообщении.

Например, с помощью квест-викторины ребята смогут познакомиться с военными песнями, памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны. В сценарии урока есть игры, аудиозаписи, карты и видеоролики, благодаря которым можно совершить виртуальные экскурсии в Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации в Москве и Белорусский государственный музей истории ВОВ.

О героях обороны Ленинграда в период Великой Отечественной войны школьники узнают в специальном приложении, а в рамках урока "Герои войны. Маршал СССР Федор Иванович Толбухин" ребятам расскажут много интересных фактов из жизни советского полководца.

Кроме того, для маленьких пользователей в МЭШ подготовили тематические приложения "День защитника Отечества", "23 Февраля" и "Загадки патриотической направленности". С их помощью можно будет узнать об обычаях и традициях нашей страны и познакомиться с новыми словами военно-патриотической тематики.

Библиотека МЭШ - сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий. На ресурсе размещено почти 53 тыс. сценариев уроков, 9 тыс. видеоуроков, свыше 1,7 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тыс. образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы.