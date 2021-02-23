Свыше 12 тыс. фейерверков выпустили в небо Москвы в честь Дня защитника Отечества

"Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов "Триколор", размещенных на трех точках, было выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий [...] более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. фейерверков более 70 видов запустили в столичное небо 23 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Как уточнили в пресс-службе, купола разрывов в диаметре превышали 300 м. Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Звуковое сопровождение обеспечено пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, размещенными на Лужнецкой набережной.

Сценарий салюта был смоделирован при помощи специального программного обеспечения. По нему было спрограммировано управление салютными установками. "Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - пояснили в пресс-службе округа, добавив, что одним из самых ярких моментов стал салют в цвет государственного флага страны.

23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.