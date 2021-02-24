В Москве из-за ДТП с двумя автомобилями задерживаются несколько автобусов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в Москве, из-за этого задерживаются несколько автобусов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Из-за ДТП двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129", - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть более внимательными, так как маршруты временно изменены.