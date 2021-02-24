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Движение автобусов восстановили на юге Москвы

Движение было затруднено из-за ДТП с двумя автомобилями

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Движение автобусов на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка восстановили в Москве после аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка задерживались автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129.

"Восстановлено движение автобусов на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка", - говорится в сообщении.

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