Расписание электричек между Москвой и Балашихой изменится с 1 по 31 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой, изменится с 1 по 31 марта, кроме выходных. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"С 1 по 31 марта (кроме выходных) изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой. В период с 10:30 до 15:00 железнодорожники продолжат работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка - Балашиха. У нескольких электропоездов изменится время отправления и прибытия", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.