Видеокамеры в экранах на станциях метро в Москве не будут распознавать лица

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Видеокамеры в новых экранах на станциях московского метрополитена не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, а сами экраны будут использованы для информирования пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной подземки.

"Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации. Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на портале госзакупок была опубликована информация, согласно которой столичные власти планируют потратить более 932 млн рублей на установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях московского метрополитена. Заявки на участие в аукционе принимают до 4 марта, электронные торги назначены на 10 марта.

Как указано в техзадании, размещенном к тендеру, московский метрополитен приобретет оборудование для воспроизведения и управления видеоконтентом, состоящее из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями для установки на платформах, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания пассажиров. В состав оборудования также войдут: вычислительный модуль и видеокамера для каждого цифрового дисплея, системы формирования контента и мониторинга.

Также в числе требований к видеокамерам цифровых дисплеев значатся встроенные модули распознавания скопления людей и их подсчета, детектирования лиц, определения поведения объектов.

По данным газеты "Коммерсантъ", мультимедийные экраны со встроенными камерами видеонаблюдения смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и "праздношатания". Также уточняется, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, "детектирование лиц", подсчет людей и распознавание их скопления.

Все вычисления будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, в которых необходимы 2 ГБ оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 ГБ. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу.