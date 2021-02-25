В Москве потенциальные участники исследования вакцины "Спутник лайт" проходят медосмотр

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Медицинские осмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник лайт" начались в Москве. Об этом сообщается в Telegarm-канале столичного комплекса социального развития.

"Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" начали проходить медицинские обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущество "Спутник лайт" в том, что прививка потребуется всего одна. За состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.

Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель при отсутствии противопоказаний. Узнать подробнее и записаться можно на портале mos.ru.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.