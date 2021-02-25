Флагманский центр "Моя работа" официально заработал на Шаболовке

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Флагманский центр занятости населения "Моя работа" официально заработал на Шаболовке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В пилотном режиме центр начал работу в сентябре 2020 года.

"Сегодня после экспериментального режима официально открыт еще один флагманский центр, который направлен на поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей", - сказал Собянин в ходе осмотра нового центра, отметив, что первыми итогами работы этого центра стала регистрация околос 8 тыс. человек как индивидуальных предпринимателей.

"Служба занятости претерпевает глубинные изменения. Большинство наших центров передислоцировалось в систему многофункциональных центров "Мои документы". <...> Фактически, в 10 раз повысилась их эффективность", - подытожил мэр.

О центре

Флагманский центр "Моя работа" на Шаболовке расположен в двухэтажном здании площадью 628 кв. м, построенном в 1940 году. В 2019 году тут провели капитальный ремонт здания с сохранением его внешнего облика, оборудована безбарьерная среда.

В его штате 28 сотрудников городской службы занятости, пропускная способность - до 200 человек в день. За время работы в пилотном режиме сотрудники центра провели свыше 10 тыс. консультаций для соискателей и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей.

Ожидается, что в 2021 году центр поможет открыть собственное дело более 7 тыс. москвичей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что за время пандемии COVID-19 - с 30 марта прошлого года - безработными в столице признали более 300 тыс. граждан. Они получили около 17 млрд руб. финансовой поддержки. В 2020 году были трудоустроены 177 тыс. человек.

В настоящее время московский рынок труда постепенно восстанавливается: уровень зарегистрированной безработицы снизился более чем в три раза - до 0,93%.