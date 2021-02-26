Искусственный интеллект помог врачам в Москве поставить 1 млн предварительных диагнозов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цифровой помощник на основе технологий искусственного интеллекта - система поддержки принятия врачебных решений - помог врачам в Москве поставить более 1 млн предварительных диагнозов с октября 2020 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Единая цифровая платформа здравоохранения открывает новые возможности для улучшения качества диагностики, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в июне 2019 года начата работа над созданием системы поддержки врачебных решений, с октября запущены первые модули системы во всех взрослых поликлиниках Москвы. Цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта за этот период помог медикам поставить более 1 млн предварительных диагнозов. Ракова также добавила, что, по оценкам медиков, точность сервиса составляет 65%. Цифровые инструменты позволяют автоматизировать и ускорить многие процессы, сократить время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, высвободить больше времени для общения с пациентом, а также "подсветить" моменты, на которые врач может не обратить внимания, отметила заммэра.

Отмечается, что у системы есть два модуля: постановки предварительного диагноза и его подтверждения с помощью направлений на определенные группы исследований - пакетных назначений на диагностику. Модуль постановки предварительного диагноза функционирует на основе искусственного интеллекта. Он анализирует жалобы пациента, которые вносятся врачом в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, и предлагает выбор из трех наиболее вероятных диагнозов. Медик может поставить собственный диагноз или выбрать один из предложенных.

По словам Раковой, важно, что нейросеть в режиме реального времени продолжает совершенствоваться на основе данных пациентов, поэтому в дальнейшем система будет предлагать более точные предварительные диагнозы. После этого медик направляет пациента на исследования или консультацию к узкопрофильным специалистам. Для этого система предлагает воспользоваться вторым модулем - пакетными назначениями на диагностику, где исследования собраны в группы по 54 заболеваниям.

"По своему усмотрению врач может назначить дополнительные диагностические процедуры или сократить список, если пациент их недавно проходил - эту информацию доктор увидит в окне модуля", - отмечается в сообщении.