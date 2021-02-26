В Москве почти 600 тыс. человек привились от коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 600 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Москве, в городе развернуто достаточное количество коек для лечения больных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Набирает обороты массовая вакцинация населения от COVID-19. Всего в Москве привито уже почти 600 тыс. москвичей", - сказали в пресс-службе.

В Москве на сегодняшний день коек для лечения больных коронавирусом достаточно, отметили в пресс-службе. Больницы и резервные госпитали в полном объеме обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом. У врачей за период борьбы с ковидом накоплен огромный опыт.

"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет сейчас выводить из работы с коронавирусом профильные стационары", - добавили в пресс-службе.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Привиться теперь можно также в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.