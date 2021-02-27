Новая дорога свяжет Калужское и Варшавское шоссе в 2022 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство новой дороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, ведется в два этапа. Завершить строительство планируется в 2022 году, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"У нас связка от Калужки до Варшавского шоссе с переходом через деревню Яковлево состоит из двух этапов. Первый этап завершили в 2019 году - от Калужки до Яковлева. Сейчас от этой точки идем на Варшавское шоссе. В 2022 году планируем завершить строительство этого участка", - сказал Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, длина первого участка дороги от Калужского шоссе до деревни Яковлево составляет 5,5 км, длина второго участка до Варшавского шоссе составляет 12 км. В составе дороги - путепровод через пути МЦД-2, эстакада на Варшавском шоссе, мост через реку Десна.

"Это позволит нам связать сектора новой Москвы, новых территорий, чтобы люди могли перемещаться между двумя этими магистралями <...> в том числе использовать подъезды к нашим Московским центральным диаметрам. Очень важный элемент инфраструктуры дорожной, он будет служить как для передвижения транспорта автомобильного, так и для подвоза пассажиров, проезда скоростного автомобильного транспорта, который продолжаем развивать в Москве ударными темпами", - сказал заммэра.

Как добавили в пресс-службе, общая готовность дороги составляет 60%: выполнена "надвижка" всех пролетных строений путепровода через ж/д пути МЦД-2; производится укрепление конструкций пролетов, подпорных стен, монтаж коммуникаций путепровода. Его готовность - 80%; эстакада на Варшавском шоссе готова на 80%. Установлены все пролеты на 10 железобетонных опор; на мосту через реку Десну установлены все опоры, возведены часть пролетов.

"Новая четырехполосная дорога Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево позволит жителям Троицка напрямую выезжать на Варшавское шоссе, а также добираться до платформы "Остафьево" МЦД-2", - сказали в пресс-службе стройкомплекса.