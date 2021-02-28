Новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия появились на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия стали доступны на портале "Узнай Москву". Теперь онлайн можно посетить здания Северного речного вокзала и Центросоюза, сообщается в воскресенье на официальном портале мэра Москвы.

"Новые видеоэкскурсии по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву". Во время онлайн-прогулок можно изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия. Так, пользователи смогут побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, гостинице "Советская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн экскурсии были подготовлены столичным департаментом культурного наследия. "Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними. У пользователей появится возможность детально изучить эти уникальные объекты", - добавил глава ведомства Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в публикации.

Сейчас на портале "Узнай Москву" доступны видеоэкскурсии, посвященные знаковым архитектурным сооружениям города. "Среди объектов, которые можно увидеть, - уникальные памятники архитектуры, особняки XIX века, образцы модерна и советского авангарда. Такие онлайн-прогулки особенно понравятся тем, кто интересуется историей столицы", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки Москвы. Интерактивный городской онлайн-гид предлагает пользователям 153 маршрута и 78 квестов. На сайте также представлены фотографии и описания более 2 тыс. зданий, свыше 660 памятников и 326 музеев.