Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, сильная гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на вторник она не изменится.

Ветер западный, 7-12 м/с, атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, в ночь на вторник она также сохранится.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 14:00 вторника.