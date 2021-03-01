Свыше 60 работниц московских заводов стали героями фотовыставки в честь 8 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Свыше 60 работниц московский предприятий стали героинями фотовыставки, открывшейся в преддверии Международного женского дня на Чистопрудном и Никитском бульварах столицы.

Как пояснил журналистам в понедельник глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, экспозиция рассказывает о женщинах разных профессий: от модельера-конструктора и мастера швейного цеха до фрезеровщика, монтажника и даже летчика-инструктора. "Посетители выставки узнают об их увлечениях и хобби, а также почему они выбрали именно эту работу, в общей сложности в фотопроекте приняли участие более 60 сотрудниц московских производств из разных отраслей промышленности", - сказал Прохоров.

Он отдельно рассказал и о нескольких сотрудницах предприятий. "Вот представительницы Карачаровского механического завода, Московского эндокринного завода, фабрики "Свобода": мастер конвейерной ленты, научный сотрудник, конструктор и инженер-технолог", - показал Прохоров портреты. К примеру, сотрудница фармацевтического завода "Сервье" Елена Коляда может работать на упаковочных линиях всех типов, как блистерных, так и бутылочных. "Благодаря ее кропотливой работе на аптечных полках появляются жизненно необходимые сиропы и таблетки",- заметил глава департамента.

Еще одна участница фотопроекта - руководитель службы качества Лианозовского молочного комбината Клавдия Садовникова, которая отвечает за то, чтобы любимые всеми йогурты и сырки были не только вкусными, но и соответствовали всем нормам безопасности. "По ее словам, работа таких заводов-гигантов - настоящее искусство, и она с детства мечтала о профессии такого масштаба, сейчас ее мечта - разработать авторский рецепт прохладительного напитка", - добавил Прохоров.

Он убежден, что выставка, которая будет работать до 31 марта, стала еще одной возможностью поздравить представительниц прекрасного пола с праздником.