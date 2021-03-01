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Пассажиры метро в Москве и МЦК смогут экономить на каждой поездке до 20 рублей с 1 марта

Акция продлится до 30 июня

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) смогут экономить на каждой поездке до 20 рублей при бесконтактной оплате на турникетах картой "Мир". Акция продлится до 30 июня, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"До 20 рублей смогут экономить пассажиры метро и МЦК на каждой поездке - для этого платите бесконтактной картой "Мир". Акция пройдет с 1 марта до 30 июня", - говорится в публикации.

Скидку в 10 рублей можно получить, если оплатить поездку бесконтактной картой "Мир" на турникете. Тогда стоимость поездки составит 36 рублей.

"Скидку 20 рублей получите, если поездку оплатите на турникете смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта "Мир". Стоимость поездки - 26 рублей", - добавляется в публикации.

Поясняется, что сначала система спишет с карты полную стоимость поездки, а через несколько минут сумма скидки вернется на счет пассажира.

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