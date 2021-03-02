Количество ДТП с пострадавшими в Москве сократилось на треть за 10 лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество автомобильных аварий с пострадавшими сократилось с 11,7 тыс. до 7,9 тыс. за период с 2010-го по 2020 год. Столица занимает первое место по безопасности дорожного движения в стране, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения и прочно удерживает первое место в России по этому показателю. В 2020 году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 14% - с 9,2 тыс. в 2019 году до 7,9 тыс. в 2020 году. По сравнению с 2010 годом снижение составило 32% (11,7 тыс. ДТП)", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, социальный риск - число погибших в ДТП на 100 тыс. населения - снизился более чем в два раза, с 6,6 в 2010 году до 2,97 в 2020 году.

"Благодаря повышению безопасности дорожного движения в Москве за последние 10 лет сохранено порядка 2,5 тыс. жизней", - отметили в пресс-службе.