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Три человека пострадали в ДТП с участием двух такси на Севастопольском проспекте в Москве

Двоих из них госпитализировали

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Два автомобиля такси столкнулись на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Севастопольском проспекте в районе дома 83, корпус 2 произошло ДТП с участием двух транспортных средства - автомобилей такси. В результате столкновения пострадали три человека, два из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в районе ДТП для движения перекрыты две полосы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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