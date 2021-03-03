Четыре новые тяговые подстанции построят для запуска движения на МЦД-3 и МЦД-4

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Четыре новые тяговые подстанции планируют построить на будущих третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД), на двух действующих - еще пять подстанции. Модернизацию и поэтапное усиление системы тягового электроснабжения проводят на Московской железной дороге (МЖД) для обеспечения надежного функционирования железнодорожной инфраструктуры, сообщил ТАСС в среду начальник МЖД Михаил Глазков.

"Для организации движения на МЦД проводится комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры, которое включает не только реконструкцию существующих станций и возведение новых, но и строительство дополнительных главных путей и путепроводов, модернизацию контактной сети. Усиление тягового электроснабжения - важная составляющая обеспечения тактового движения поездов на диаметральных маршрутах. Так, в 2018 году на МЦД-1 в эксплуатацию введены две тяговые подстанции Славянская на Белорусском направлении и Бутырская на Савеловском. Для подготовки к запуску движения на МЦД-3 Крюково - Раменское и МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная будут построены новые тяговые подстанции в Раменском, Удельной, Солнечной и Кусково", - отметил Глазков.

Он уточнил, что также тяговые подстанции будут построены на МЦД-1 - в Трехгорке, на МЦД-2 - в Нахабино, Бутово, Павшино и на Гражданской.

Ранее были реконструированы 8 тяговых подстанций, а также построено 7 новых, в том числе 5 для электрификации Московского центрального кольца (МЦК): Москва-Киевская, Окружная, Покровско-Стрешневская, Белокаменная, Андроновка.

Кроме того, в настоящее время на 8 подстанциях ведется реконструкция с целью модернизации и усиления устройств электроснабжения: Подольск, Царицыно, Перерва, Опалиха, Марк, Лобня, Одинцово и Фили.

На Московской железной дороге всего 165 тяговых подстанций обеспечивают электроснабжение контактной сети и перевозки на электротяге. В Московском транспортном узле, в том числе на МЦД, МЦК и радиальных направлениях - 26 тяговых подстанций.