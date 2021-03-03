В Москве пройдет флешмоб "ГодМыВместе"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский штаб волонтеров 5 марта проведет флешмоб "ГодМыВместе". Мероприятие состоится на территории ВДНХ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосволонтера.

"5 марта в 14:00 на территории площади Промышленности на ВДНХ пройдет флешмоб "ГодМыВместе". Добровольцы и любой желающий смогут поддержать инициативу, выстроившись в единую цепь, и передать друг другу клубок оранжевых ниток - символ акции "Мы Вместе", которая стартовала в 2020 году. При этом участники будут произносить слова, которые ассоциируются с годом пандемии, акцией "Мы Вместе" и добровольчеством", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в завершении флешмоба каждый участник возьмет кусочек нити и повяжет его себе на запястье. Он станет напоминанием о добрых делах, которые сделал каждый волонтер акции за этот год.

28 марта 2020 года в Москве открылся штаб акции "Мы Вместе". Волонтеры столицы помогали горожанам, вынужденно находившимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Добровольцы доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

"За время марафона взаимопомощи добровольные помощники выполнили более 47 тыс. заявок. Акция продолжается и в настоящее время. В преддверии года с момента старта "Мы Вместе" столичные волонтеры решили поддержать серию всероссийских событий, посвященных годовщине акции", - сказали в пресс-службе.