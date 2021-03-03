Прием заявок для плейлиста проекта "Музыка в парках" начался в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский продюсерский центр открыл прием заявок на 11-й сезон проекта "Плейлист. Музыка в парках". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе продюсерского центра.

"Мы запускаем 11-й сезон проекта "Плейлист. Музыка в парках". Сбор заявок на конкурс продлится до 21 марта. Подать заявку на участие может любой желающий", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, в проекте могут участвовать начинающие и состоявшиеся музыканты.

"По опыту, зазвучать в парке может самый неожиданный трек. Для нашего экспертного жюри имена не имеют значения, важны качество треков, интересное исполнение и соответствие заданной тематике. Даже если вы никогда ранее не участвовали в музыкальных проектах, подавать заявку однозначно стоит. Потому что это не только возможность показать свое творчество городу и найти новых слушателей, но и шанс попасть в один плейлист с известными артистами", - рассказал Петров.

Он добавил, что в прошлом сезоне организаторы получили 1 091 заявку с 1 606 треками.

Отбор участников проходит в несколько этапов. На первом этапе музыканты заполняют анкету на сайте Московского продюсерского центра в период с 3 по 21 марта. К анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал.

На втором этапе экспертное жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках летом 2021 года. "И на третьем этапе, уже 19 апреля, будут объявлены имена победителей конкурса <...> на сайте и в социальных сетях Московского продюсерского центра", - рассказал собеседник агентства.